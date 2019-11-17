Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину

ак сообщают норвежские СМИ, самолет, на борту которого находился Берг, приземлился в Осло. В Норвегии Берга ждали члены его семьи. Ранее стало известно, что Россия передала Берга норвежским властям. Его освобождение произошло в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой. Прибалтийской республике вернули двоих ее граждан. Одновременно двое россиян переданы России. Обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе. Ранее в тот же день президент Литвы помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.