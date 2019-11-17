Сборные Германии и Нидерландов досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы -2020 по футболу

Немцы дома разгромили команду Белоруссии со счетом 4:0. В параллельном матче голландцы в гостях сыграли вничью с командой Северной Ирландии (0:0). За тур до конца отборочного турнира сборная Германии занимает первое место в турнирной таблице группы, команда Нидерландов — второе. В заключительном туре отборочного турнира немцы 19 ноября на домашнем поле встретятся с ирландцами, голландские футболисты в этот же день дома сыграют против эстонцев.
2019-11-17T01:09:00+03:00
2019-11-17T01:10:21+03:00
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01:09, 17 ноября 2019
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