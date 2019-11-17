В Париже в годовщину начала массовых акций «желтых жилетов» произошли новые столкновения протестующих с полицией

Самые ожесточенные стычки произошли на Итальянской площади на юге столицы Франции. Там демонстранты в масках и в черной одежде бросали камни в полицейских и пожарных, переворачивали и поджигали автомобили. Они также разбили витрины и двери банка, а затем принялись строить баррикады. Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. Арестованы более 60 человек. Всего на улицы города вышли несколько тысяч демонстрантов.
2019-11-17T01:08:00+03:00
2019-11-17T01:08:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 17 ноября 2019
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