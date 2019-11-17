В Москве у здания Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием принять закон о домашнем насилии

В акции приняли участие около 150 человек, рассказала «Новой газете» активистка Мария Иванова. По ее словам, все прошло мирно. Полицейские подходили напомнить правила пикета и проверяли, нет ли развернутых плакатов в очереди. Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии рассказали, что получают угрозы в соцсетях и на электронные почты.
2019-11-17T01:07:00+03:00
2019-11-17T01:08:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 17 ноября 2019
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