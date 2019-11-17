В Москве у здания Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием принять закон о домашнем насилии

В акции приняли участие около 150 человек, рассказала «Новой газете» активистка Мария Иванова. По ее словам, все прошло мирно. Полицейские подходили напомнить правила пикета и проверяли, нет ли развернутых плакатов в очереди. Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии рассказали, что получают угрозы в соцсетях и на электронные почты.