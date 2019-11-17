Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной «Открытой Россией»

Имена обладателей награды за 2019 год были объявлены накануне в Берлине. Голунов получил премию в номинации «Расследование» за материал «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены – и при чем тут ФСБ». В номинации «Видеодокумент» победил Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни». Он решил отправить премию матерям Беслана.