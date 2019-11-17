Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Об этом, как пишет «Новое время», сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также два буксира вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда. По данным «Думской», Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы. «Коммерсантъ» также писал со ссылкой на источники, что Россия решила вернуть Украине корабли перед саммитом «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря.