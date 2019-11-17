Дональд Трамп начинает проходить ежегодное плановое медобследование

Как говорится в заявлении пресс секретаря Белого дома Стефани Гришэм, американский лидер прибыл в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в субботу. Медосвидетельствование для лидеров США стало обычной практикой со времен 37-го президента Ричарда Никсона, который занимал президентский пост в 1969-1974 годах.