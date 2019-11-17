В Чехии сегодня пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине «Бархатной революции»

Официально в республике эту дату называют Днем борьбы за свободу и демократию.

Вслед за субботней акцией движения «Миллион мгновений за демократию» в Праге, сегодня, в годовщину начала «бархатной революции» по всей стране должны пройти около 150 небольших демонстраций. В 1989-м в этот день спецназ Чехословакии применил силу для разгона демонстрации студентов, участники которой отклонились от санкционированного властями маршрута и направились в центр Праги. Информация об этом тогда, 30 лет назад, послужила одним из импульсов для антиправительственных выступлений, которые перебросились и на другие чешские города. Сегодня на месте разгона установлена памятная доска, оформленная в виде бронзовой ладони с пальцами, поднятыми в виде буквы V. В это те дни был организован оппозиционный Гражданский форум, в качестве целей была названа отмена руководящей роли компартии и движение к демократии и свободным выборам.

Первым итогом «бархатной революции» стало формирование Правительства народного понимания и избрание Вацлава Гавела новым президентом страны.