В Белоруссии сегодня пройдут парламентские выборы. Они пройдут на фоне критики оппозиции всей избирательной кампании

Выборы в Белоруссии пройдут в 110 одномандатных округах, за места в Палате представителей будут конкурировать более 500 кандидатов. Наблюдатели отмечают возросшее давление на оппозицию с самого начала кампании: многим независимым кандидатам было отказано в регистрации. Речь идет в том числе о двух депутатах текущего созыва Анне Канопацкой и Алене Анисим. Как сообщает Deutsche Welle, еще часть оппозиционных кандидатов лишилась регистрации под предлогом нарушений, допущенных во время агитационной кампании. Активность в ходе кампании проявляют и провластные кандидаты, которым придется конкурировать между собой во многих округах.

Белорусский ЦИК зарегистрировал на выборах десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных – от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Совета Европы и ОБСЕ. Некоторые из них уже фиксируют нарушения.

Досрочные парламентские выборы в Белоруссии проходили в течение этой недели – на них проголосовала почти треть избирателей.