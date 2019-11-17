Грузинская оппозиция намерена сегодня провести масштабную акцию протеста в Тбилиси

Поводом для нее стал провал голосования в парламенте по изменению системы выборов в законодательный орган.

Речь идет о законопроекте, который предполагал переход со смешанной избирательной системы выборов на пропорциональную, т.е. по партийным спискам. Это было одним из требований тысяч протестующих, вышедших на улицы Тбилиси в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили тогда инициировала внесение поправок в Конституцию. Однако законопроект не набрал двух третей голосов – в том числе из-за позиции депутатов-мажоритарщиков «Грузинской мечты». К слову, правящую партию уже покинули несколько депутатов, не согласных с итогами голосования.

Провал инициативы вызвал акции протеста у здания парламента Грузии. Они объединили около 20 различных политических сил. Рядом с парламентом уже появились палатки. Главными требованиями оппозиции являются отставка действующего правительства, смена состава Центризбиркома и досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Участники митингов винят в провале голосования Иванишвили и считают, что он таким образом хочет сохранить влияние в Грузии.

Выборы в парламент Грузии должны состояться в следующем году.