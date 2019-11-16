Семья Михаэля Шумахера не разглашает информацию о состоянии его здоровья по просьбе самого пилота

Об этом изданию The Sun рассказала жена семикратного чемпиона мира по автогонкам «Формулы-1», Корина. В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах катаясь на горных лыжах. Он перенес сложную операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. Сейчас немецкий гонщик проходит курс реабилитации.
2019-11-16T23:03:00+03:00
2019-11-16T23:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 16 ноября 2019
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