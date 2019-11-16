Семья Михаэля Шумахера не разглашает информацию о состоянии его здоровья по просьбе самого пилота

Об этом изданию The Sun рассказала жена семикратного чемпиона мира по автогонкам «Формулы-1», Корина. В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах катаясь на горных лыжах. Он перенес сложную операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. Сейчас немецкий гонщик проходит курс реабилитации.