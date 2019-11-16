Авиаконцерн «Эрбас» потенциально может разработать экологически чистый самолет к 2030 году

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исполнительного директора компании Сандру Шеффер. Речь идет о 100-местном самолете, который будет выполнять региональные рейсы. Блумберг напоминает, что крупные авиапроизводители согласились в два раза сократить выбросы углекислого газа к 2050 году.