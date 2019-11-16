Япония сочла «нереальным» предложение США увеличить в 4 раза плату за содержание военных США на территории их страны

Как передает Reuters, в МИД Японии при этом не подтвердили, что переговоры на эту тему все еще продолжаются. Госдеп США в свою очередь отмечает, что союзникам Америки следует больше платить за участие в их обороне.

В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.