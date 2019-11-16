Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной «Открытой Россией»

На церемонии в Берлине объявлено, что награды Голунов удостоен в номинации «Расследование» за материал «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ». Среди других обладателей премии — Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни». Он победил в номинации «Видеодокумент». Журналист Роман Супер рассказал со сцены, что Дудь решил перевести премию матерям Беслана.
2019-11-16T23:00:00+03:00
2019-11-16T23:01:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 16 ноября 2019
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