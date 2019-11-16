Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной «Открытой Россией»

На церемонии в Берлине объявлено, что награды Голунов удостоен в номинации «Расследование» за материал «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ». Среди других обладателей премии — Юрий Дудь с фильмом «Беслан. Помни». Он победил в номинации «Видеодокумент». Журналист Роман Супер рассказал со сцены, что Дудь решил перевести премию матерям Беслана.