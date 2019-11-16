Российские фигуристы Бойкова и Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на Гран-при в Москве

Вторыми стали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими — немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт. Российские фигуристы одержали победы во всех видах на московском этапе Гран-при. Ранее 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях. Она удачно исполнила три четвертных прыжка и набрала недосягаемую для соперниц сумму баллов. Второе место заняла еще одна россиянка — Евгения Медведева. Третьей стала американка Мэрайя Белл. А Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду. Тему продолжит Алексей Осин.

Наши танцоры лидировали после короткой программы и добавили к этому успеху и первое место в произвольной, которое принесло им не только московское золото, но возможность выступить в финале Гран-При. До этого они выиграли этап в Китае. Спортсмены признались, что оставили все силы на льду, но понимают, что им есть над чем работать. Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. Третье у испанского дуэта Сара Уртадо – Кирилл Халявин. Медаль Синицина и Кацалапова стала четвертой для нашей команды и второй золотой. Несколько ранее российские мужчины заняли весь пьедестал в одиночном катании. Александр Самарин был первым, Дмитрий Алиев – вторым, на третьем месте дебютант 19-летний Макар Игнатов, который признался, что не ставил цели попасть на пьедестал. Задача была выполнить программу.

Заключительный этап Гран-при пройдет в Японии с 22 по 24 ноября.