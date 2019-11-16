Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире Евро-2020

Таким образом, наши футболисты за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. Заключительный матч отборочного турнира сборная России проведет 19 ноября в гостях с командой Сан-Марино.