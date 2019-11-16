Новейший военный беспилотник «Орион» весом в одну тонну рухнул сегодня в Рязанской области в 70 метрах от жилых домов

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, на земле жертв и разрушений не было. По его словам, экстренные службы прибыли на место происшествия в считанные минуты. Позже специалисты Минобороны и МЧС эвакуировали разбившийся аппарат. В свою очередь следователь по особо важным делам Московского межрайонного управления СК Сергей Бубенев сообщил ТАСС, что крушение потерпел экспериментальный образец, который выполнял испытания. «Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Он предназначен для ведения воздушной разведки и топографической съемки местности. Первый такой беспилотник должен быть передан в войска к концу года.