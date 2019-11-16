В Москве сегодня прошла серия одиночных пикетов правозащитной тематики

В частности в разных точках столицы пикетчики требовали освобождения политзаключенных и в первую очередь фигурантов московского дела. Одна из участниц акции на Пушкинской площади Любовь Колосова объяснила, в чем важность этих пикетов.

Пикеты также прошли на Тверской улице у мэрии Москвы и на Кузнецком мосту.

Тем временем у здания ГД на Охотном ряду участники пикетов требовали скорейшего принятия закона об ответственности за домашнее насилие. Почему этот закон необходим, объяснила одна из организаторов Анастасия Лукомская

Желающих принять участие в этом пикете было намного больше. Днем в очереди стояли более 150 человек. К вечеру – около 40-ка.