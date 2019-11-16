Change.org разместил петиция с требованием законодательно разрешить не взвешивать животных при перевозке в самолета

На сайте Change.org размещена петиция с требованием законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек при перевозке в салоне самолета. Под петицией подписались более 13 тыс. человек. Авторы петиции настаивают, что домашние животные могут путешествовать вместе с хозяевами в комфортных условиях». Ранее «Аэрофлот» исключил из программы лояльности жителя Владивостока, который провез своего 10-килограммового кота в салоне самолета, несмотря на превышение веса.
2019-11-16T21:05:00+03:00
2019-11-16T21:07:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538575-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...