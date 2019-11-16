Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, подозреваемых в отмывании денег

Как пишет газета El Espanol, среди подозреваемых фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В 2016 году прокуратура настаивала на выдаче ордера на арест Фирташа, проживающего в Вене. В 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче Фирташа.