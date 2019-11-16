В результате падения иномарки в Фонтанку в центре Петербурга госпитализированы пять человек

По данным МЧС, в автомобиле находился мужчина с мальчиком девяти лет и его пятимесячной сестрой. Им на помощь в воду бросились двое мужчин. Обоих петербуржцев наградят за спасение тонущих. Машина уже поднята из реки. О причинах происшествия не сообщается.