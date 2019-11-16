В результате падения иномарки в Фонтанку в центре Петербурга госпитализированы пять человек

По данным МЧС, в автомобиле находился мужчина с мальчиком девяти лет и его пятимесячной сестрой. Им на помощь в воду бросились двое мужчин. Обоих петербуржцев наградят за спасение тонущих. Машина уже поднята из реки. О причинах происшествия не сообщается.
2019-11-16T21:02:00+03:00
2019-11-16T21:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 ноября 2019
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