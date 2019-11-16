Жильцы дома в Екатеринбурге заперли в подвале дома аварийную бригаду, отказавшуюся сразу устранить прорыв горячей воды

Как сообщает местное издание Е1.ru, подвал дома заливала горячая вода из-за прорыва теплосети. Ремонтные рабочие утверждали, что авария произошла не в подвале, а на теплосети, которая не входит в зону ответственности управляющей компании. Теплосеть обещала устранить аварию лишь в понедельник. Жильцов дома такие сроки не устроили. После приезда полиции рабочих из подвала освободили, но прорыв к вечеру устранен так и не был.
2019-11-16T21:01:00+03:00
2019-11-16T21:02:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 16 ноября 2019
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