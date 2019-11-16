Несколько сотен тысяч митингующих в Праге потребовали отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра

В полиции заявляют, что митингующих было примерно 200 тысяч. организаторы акции говорят о 300 тысячах. Как передает ТАСС, для участия в митинге в столицу на тракторах приехали несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны. Они обвиняют Бабиша в использовании служебного положения для развития собственного бизнеса.
2019-11-16T20:34:00+03:00
2019-11-16T20:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 16 ноября 2019
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