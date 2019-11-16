Несколько сотен тысяч митингующих в Праге потребовали отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра

В полиции заявляют, что митингующих было примерно 200 тысяч. организаторы акции говорят о 300 тысячах. Как передает ТАСС, для участия в митинге в столицу на тракторах приехали несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны. Они обвиняют Бабиша в использовании служебного положения для развития собственного бизнеса.