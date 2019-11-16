Впервые более чем за два года Билл Гейтс снова возглавил список богатейших людей по версии Bloomberg

Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство предполагает, что выбиться в лидеры сооснователю Microsoft частично помог десятилетний контракт с Пентагоном на $10 млрд. Это принесло Гейтсу состояние в $110 млрд. В итоге акции Microsoft подорожали на 4%. Это принесло Гейтсу состояние в $110 млрд. Акции Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла, упали примерно на 2%. Таким образом, состояние Безоса терерь оценивается в $108,7 млрд. Третьим в списке миллиардеров остается француз Бернар Арно с состоянием $102,7 млрд.