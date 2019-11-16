В ходе беспорядков, устроенных Париже во время акции «желтых жилетов» задержаны 105 человек

Как передает телеканал BFMTV, к манифестантов примкнули около 300 радикалов-погромщиков, которые переворачивали автомобили, поджигали мусорные баки, били витрины и городское оформление, громили отделения банков нападали на пожарных и полицейских. Год назад движение «желтых жилетов» начиналось с протестов против повышения цен на автомобильное топливо, но со временем стало выражать недовольство действиями властей в целом.