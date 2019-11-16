СК проверит информацию о том, что преподаватель Соколов, обвиняемый в убийстве, применил силу к одному из студентов

СК проверит информацию о том, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, применил силу к одному из слушателей его лекции. Об инциденте студент рассказал Александру Бастрыкину на личном приеме, который глава СК провел в Петербурге сегодня. Молодой человек рассказал, что обращался в полицию, но «должных мер принято не было». Бастрыкин пообещал «истребовать и изучить материалы по этому случаю.