СК проверит информацию о том, что преподаватель Соколов, обвиняемый в убийстве, применил силу к одному из студентов

СК проверит информацию о том, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, применил силу к одному из слушателей его лекции. Об инциденте студент рассказал Александру Бастрыкину на личном приеме, который глава СК провел в Петербурге сегодня. Молодой человек рассказал, что обращался в полицию, но «должных мер принято не было». Бастрыкин пообещал «истребовать и изучить материалы по этому случаю.
2019-11-16T20:31:00+03:00
2019-11-16T20:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 16 ноября 2019
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