Однотонный военный беспилотник, упавший рядом с жилым домом в Рязанской области, эвакуирован

Как сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Сергей Бубенев, пострадавших и разрушений нет. По предварительной версии, произошел отказ техники. Полет беспилотного аппарата «Орион» был испытательным. До конца года первый такой аппарат планируется передать в войска.
2019-11-16T20:30:00+03:00
2019-11-16T20:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 16 ноября 2019
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