Однотонный военный беспилотник, упавший рядом с жилым домом в Рязанской области, эвакуирован

Как сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Сергей Бубенев, пострадавших и разрушений нет. По предварительной версии, произошел отказ техники. Полет беспилотного аппарата «Орион» был испытательным. До конца года первый такой аппарат планируется передать в войска.