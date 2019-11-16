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20:03, 16 ноября 2019

В нескольких местах в центре Москвы активисты провели одиночные пикеты в поддержку политзаключенных

Они, в частности, требовали освобождения фигурантов «московского дела», возбужденного из-за летних протестных акций. Пикеты прошли на Пушкинской площади, на Тверской улице напротив столичной мэрии и на Кузнецком мосту.

Одиночные пикеты важны, поскольку они смогут донести информацию о «московском деле» как можно большему числу людей – такое мнение «Эху» выразила одна из пикетчиц на Пушкинской площади, архитектор Валентина.
Валентина добавила, что люди часто реагируют на плакаты и интересуются судьбой фигурантов «московского



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