В Петербурге шестеро подростков стали фигурантами дела о нападении на мигранта

Как передает «Интерфакс», один из фигурантов арестован, трое заключены под домашний арест, двоим суд меру пресечения не избирал. По данным следствия, 4 ноября в парке Екатерингоф шестеро несовершеннолетних, старшему из которых 17 лет, а младшему – 15, напали на 30-летнего гражданина Узбекистана. Угрожая перцовым баллончиком и физической расправой, они требовали, чтобы тот уезжал домой.
2019-11-16T20:01:00+03:00
2019-11-16T20:02:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 16 ноября 2019
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