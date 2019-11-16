В Петербурге шестеро подростков стали фигурантами дела о нападении на мигранта

Как передает «Интерфакс», один из фигурантов арестован, трое заключены под домашний арест, двоим суд меру пресечения не избирал. По данным следствия, 4 ноября в парке Екатерингоф шестеро несовершеннолетних, старшему из которых 17 лет, а младшему – 15, напали на 30-летнего гражданина Узбекистана. Угрожая перцовым баллончиком и физической расправой, они требовали, чтобы тот уезжал домой.