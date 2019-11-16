Военный беспилотник «Орион», упавший в Рязанской области, эвакуирован

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, аппарат из-за отказа техники не смог завершить испытательный полет и приземлиться в аэропорту Протасово. Он рухнул на землю в 70-ти метрах от многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет. Компания"Кронштадт" — разработчик аппарата — уже заявила что окажет содействие следствию. Вес беспилотника — 1 т. В прошлом году он был испытан на применение авиабомб.

Минобороны рассчитывает получить один такой комплекс до конца года.