15-летняя российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на Гран-при в Москве. Она удачно исполнила три четвертных прыжка и набрала недосягаемую для соперниц сумму баллов. Второе место заняла еще одна россиянка — Евгения Медведева. Третьей стала американка Мэрайя Белл.
2019-11-16T19:32:00+03:00
2019-11-16T19:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 16 ноября 2019
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