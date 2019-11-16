15-летняя российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на Гран-при в Москве. Она удачно исполнила три четвертных прыжка и набрала недосягаемую для соперниц сумму баллов. Второе место заняла еще одна россиянка — Евгения Медведева. Третьей стала американка Мэрайя Белл.