Менее, чем через час на после стадиона на Крестовском острове в Петербурге выйдут сборные России и Бельгии

Это будет матч за первое место в отборочной группе чемпионата Европы.

Команды уже встречались в Брюсселе на старте турнира и наша сборная уступила без шансов со счетом 1:3. С тех пор, ни Бельгия, ни Россия не потеряли ни одного очка, одержав по семь побед. Прогресс нашей команды отмечают и сами бельгийцы. Достаточен ли он для того, чтобы победить соперника — вопрос, на который и ответит матч. России нужно выигрывать со счетом 2-0 для того, чтобы сдвинуть Бельгию с первого места. Еще год назад это казалось невыполнимым. Кто же будет решать задачу. Станислав Черчесов столкнулся с проблемами. Травмы получили ведущие игроки группы атаки – Денис Черышев и Александр Головин. Если Черышев в последних матчах играл в очередь с Юрием Жирковым, который и займет эту позицию, то вместо Головина выйдет Алексей Миранчук. Вернулся в стартовый состав Роман Зобнин, который в Спартаке играет на другой позиции, но Черчесова это не смущает.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.