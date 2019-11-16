В Ленинградской области частный самолёт совершил аварийную посадку. По предварительной версии, прямо в воздухе у него отказал двигатель.





Легкомоторный самолет приземлился недалеко от деревни Мяглово, которая находится на востоке от Петербурга. Пилот Сергей Лопатин, как передаёт издание 47 news, совершал учебный полет. Он решился на жёсткую посадку в 10 километрах от аэродрома: судя по всему, у самолета отказал двигатель. Лопатин пытался избежать падения на жилые дома, поэтому приземлился на грунтовую дорогу. Впрочем, он все равно врезался, но только в забор одного из домов. Сам Лопатин, по предварительной информации, не пострадал: после аварийной посадки он тут же позвонил администрации аэродрома и рассказал о случившемся. Уже известно, что разрешение на полёт у Лопатина было, его свидетельство лётной годности также в порядке.

В точных причинах падения самолета ещё будут разбираться эксперты.