В Москве у здания Госдумы проходят одиночные пикеты за принятие закона о наказании за домашнее насилие

Участники акции встают с плакатами, меняя друг друга. Как сообщает наш корреспондент, сейчас в очереди на пикет стоят около сорока человек. Днем их было более ста. О необходимости принятия этого закона «Эху Москвы» рассказала одна из организаторов акции, Анастасия Лукомская.

Между тем, авторам законопроекта против домашнего насилия стали поступать угрозы через социальные сети.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина – один из разработчиков документа — рассказала РБК, что угрозы поступали создателю сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алене Поповой, адвокату Марии Давтян и Алексею Паршину, защищающему сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.