В «Театре.doc» сегодня будет показана видеоверсия спектакля «Час 18» в десятую годовщину гибели Сергея Магнитского

Сегодня в «Театре.doc» в десятую годовщину гибели Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» покажут видеоверсию спектакля «Час восемнадцать», который был поставлен 9 лет назад в этом театре. Это спектакль о последних часах жизни Сергея Магнитского, — рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.

«Сегодня в Театре.doc в 10-ю годовщину гибели Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» будет показана видеоверсия спектакля «Час восемнадцать», который был поставлен 9 лет назад в этом театре. Пьеса была написана драматургом Еленой Греминой, а поставлен спектакль Михаилом Угаровым. Это спектакль о последних часах жизни Сергея Магнитского, о том как его убивали в тюрьме», — рассказала она.

По мнению З.Световой, спектакль является своеобразным «судом над убийцами 37-летнего С.Магнитского. «В спектакле все персонажи – реальные люди, кто был виновен в смерти Сергея: судья Елена Сташина, которая продлила тяжелобольному срок содержания за 4 дня до его смерти, судья Алексей Криворучко, который отказался дать ему стакан кипятка, врач хирург «Матросской тишины» Александра Гаусс, к которой привезли Магнитского, чтобы она его обследовала и лечила, а вместо этого она вызвала 8 сотрудников, которые избивали его резиновыми дубинками, в результате чего Сергей Магнитский скончался. Все они герои этого спектакля. И это своеобразный суд над ними», — отметила она.

По словам З.Световой, после спектакля состоится обсуждение. Это был замысел автора Михаила Угарова.

«Сегодня на обсуждении, которое сегодня проведет главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов, будет Валерий Борщев — глава ОНК Москвы в то время, также там будет мама Сергея Магнитского — Наталья Николаевна, и будет ее сестра Татьяна Руденко. Эта история настолько потрясающая, что о ней должны быть сняты фильмы и написаны книги», — отметила З.Светова.