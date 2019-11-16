Спецслужбы Украины подтвердили задержание главы третьего по активам банка страны — Укрэксимбанка Александра Гриценко

Как сообщила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская, задержание производилось по поручению генпрокуратуры в рамках уголовного дела о присвоении и отмывании денег. По ее словам, задержанный помещен в СИЗО. за подробностями она рекомендовала обращаться в Генпрокуратуру.

Ранее украинские телеканалы сообщали, что Гриценко был похищен неизвестными и увезен в неизвестном направлении.