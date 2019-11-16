Авария опытного образца военного беспилотника не повлияет на сроки передачи его на испытания в войска до конца года

Авария опытного образца военного беспилотника «Орион» под Рязанью не повлияет на сроки передачи беспилотного аппарата на испытания в войска до конца года. О этом сообщил источник в военном ведомстве. Он подтвердил, что пока причины аварии неизвестны. Ранее сообщалось, что в Рязанской области вблизи жилого дома рухнул беспилотник весом в одну тонну. Пострадавших нет.