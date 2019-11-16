Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Ракета среднего радиуса действия «Агни-2» была запущена с полигона на острове Абдул Калам. Как сообщили представители командования стратегических сил страны, учебная цель была поражена с высокой точностью.