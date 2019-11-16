Студенты петербургских вузов провели акцию в защиту грифонов Банковского моста

Известные фигуры неоднократно портили вандалы.



Студенты института сценических искусств и экономического университета устроили театрализованное представление и танцы на Банковском мосту в центре Петербурга. Учащиеся назвали свой флешмоб «Только без рук»: в течение получаса они разыгрывали постановку, рассказав о фантастическом Петрополисе, в котором веками хранят грифонов, защищающих город от бед. Акция посвящена борьбе с вандалами, которые то и дело портят фигуры мифических животных. Так, например, этим летом с грифонов, вернувшихся на мост после реставрации, соскребли позолоту на крыльях. До этого о действий вандалов пострадали декоративные шары на перилах моста. Кроме того, на ограждения моста часто вешают замки, скульптуры ранее обливали непонятным химическим раствором и рисовали на них граффити.

Банковский мост построен в начале XIX века. Грифонов создавал скульптор Павел Соколов.