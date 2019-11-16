Историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, проверят из-за инцидента с применением силы к студенту

Пострадавший пожаловался на применение силы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Конфликт, ставший поводом для проверки следственного главка по Санкт-Петербургу, произошел в прошлом году. По словам студента, после завершения открытой лекции между ним и Соколовым возникли разногласия, и в результате по указанию историка слушателя вывели из аудитории с применением силы. Учащийся утверждает, что уже обращался в полицию по этому поводу, но должных мер так и не было принято.

Между тем, адвокат Соколова Александр Почуев обратился к журналистам с просьбой о «всеобщем трехдневном трауре и молчании» по делу о громком убийстве. По его мнению, стоит воздержаться от публикаций и обсуждения деталей преступления в связи с похоронами жертвы, 24-летней Анастасии Ещенко. Почуев также выразил соболезнования родным погибшей.

С аспиранткой СПбГУ простились сегодня в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, передает «Интерфакс». На поминальную службу пришли сотни людей, которых не смог вместить местный храм. Ещенко была похоронена в закрытом гробу.

Аспирантка была убита в ночь на 8 ноября в квартире, где она жила вместе с Соколовым. Историк признался в преступлении и рассказал, что расчленил тело Ещенко, попытавшись утопить его в реке Мойке.