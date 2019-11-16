В Рязанской области военный беспилотник «Орион» потерпел крушение в непосредственной близости от жилой застройки

Это был испытательный полет накануне передачи комплекса российским военным.

Беспилотный авиационный комплекс, разработка которого для нужд армии велась последние годы, рухнул вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, менее чем в сотне метров от строения. По счастью, никто из людей физически не пострадал. Как сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного управления СК на транспорте Сергей Бубенев, рухнувший образец был экспериментальным и проходил финальные испытания. Сейчас выясняют причины отказа техники или иные обстоятельства случившегося. Впрочем, как отметили в СК, проблемы у аппарата начались еще до посадки – возможно определенную роль сыграл боковой ветер. Взлетная масса «Ориона» составляет 1 тонну, теоретически он может находиться в воздухе сутки, подниматься на высоту 7,5 километров и развивать скорость до 200 км/ч. Ранее разработчики говорили, что аппарат был испытан в Сирии, правда без вооружения. А летом этого года на авиасалоне «МАКС-2019» было заявлено о готовности аппарата к передаче на вооружение армии.

Военные эту аварию еще не комментировали.