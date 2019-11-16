В Театре.dос сегодня покажут видеозапись первой версии спектакля «Час восемнадцать»

Мемориальный показ приурочен десятой годовщине гибели в «Матроской тишине» юриста Сергея Магнитского. Час восемнадцать минут арестованный юрист фонда Эрмитедж Кэпитал умирал, лежа на полу, связанный по рукам и ногам, намеренно лишенный медицинской помощи.

После показа состоится обсуждение. Об этом нам рассказала обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.

Память юриста, именем которого в США назван закон о санкции в отношении лиц, причастных к пыткам и нарушению прав человека, почтили сегодня американские конгрессмены. Они напомнили, что за 10 лет российцские власти так и не наказали виновных. Об этом же в эфире «Эха Москвы» говорил адвокат Магнитского, партнер фонда Эрмитедж Кэпитал Иван Черкасов. По его мнению, существует несколько вариантов наказать виновных еще до того, как их имена станут известны.

Расследование гибели Магнитского проводится в 14-ти юрисдикциях Европы, Америки и Канады, открыто несколько уголовных дел.