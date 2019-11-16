В Москве полицейские завели административное дело на 74-летнюю пенсионерку

Столичные полицейские завели административное дело на 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян за акцию в поддержку Ивана Голунова (журналист «Медузы»). Поскольку пенсионерка неоднократно задерживалась в течение года за участие в несанкционированных акциях, ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 30 суток. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев.

«Предполагаю, что полицейские сличили фото участников публичного мероприятия (12 июня), обнаружили ее (Т.Варжабетьян) фотографию, поскольку она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в несогласованных акциях, идентифицировали по базе данных активных участников этих мероприятий. И поскольку сроки давности еще не прошли, решили составить на нее протокол об административном правонарушении и передать дело в суд», — рассказал он.

По словам А.Лаптева, пенсионерке могут вменить часть 8 статьи 20.2 об административных правонарушениях – повторное участие в несанкционированных акциях. В этом случае, отметил адвокат, женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо арест до 30 суток.

Адвокат добавил, что Т.Варжабетьян пока не обращалась за помощью в фонд «Общественный вердикт», который вел другие ее дела. Однако, по его словам, если пенсионерка попросит помощи, то это дело не останется без внимания.

18 ноября женщину вызвали в ОВД «Головинский» для составления протокола. Варжабетьян сказала, что не может пойти в отдел, потому что ей на днях прооперировали колено.

По словам А.Лаптева, то, что Варжабетьян не смогла прийти в ОВД Головинский для составления протокола, ее положения не ухудшит.

Т.Варжабетьян регулярно участвует в протестах. Так, во время разгона акции на Болотной площади 6 мая 2012 года полицейский ударил пенсионерку дубинкой по голове. Позже врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Тогда она подала жалобу в ЕСПЧ.