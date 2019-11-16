В центре Москвы в эти минуты проходят одиночные пикеты в защиту политзаключенных

Активисты вышли с плакатами в нескольких местах.

Люди с плакатами стоят у памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Как таковой очереди нет: активисты сгруппировались неподалеку возле одной из скамеек в ожидании момента, когда они сами смогут встать в одиночный пикет. Плакаты разные: так, например, у Любови Колосовой от руки было написано: «Московское дело должно быть прекращено. Свободу политзаключенным!» По ее словам, в пикетах она стоит уже не в первый раз.

Архитектор Валентина же вышла с плакатом, на котором было изображение одного из фигурантов «московского дела» Сергея Фомина. Активистка говорит, что знает его лично. По словам Валентины, такие пикеты важны: она рассказала, что люди часть подходят и интересуются делом, возникшим из-за летних протестных акций в Москве.

Действительно к пикетчикам периодически подходили люди и начинали общаться – разговор иногда мог затянуться. Полиция же вокруг практически незаметна.

Одиночные пикеты в поддержку политзаключенных проходят на Тверской улице напротив столичной мэрии на Кузнецком мосту.