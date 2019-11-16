Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Москве и вышли в финал серии с максимально возможным результатом.

2-е место заняли Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады – эта пара также прошла в финал.

Бронзовые медали выиграли представители Испагии Сара Уртадо и Кирилл Халявин.