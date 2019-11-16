Историка Соколова проверят на причастность к инциденту с применением силы к студенту на лекции

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, об инциденте рассказал главе ведомства Александру Бастрыкину во время его рабочей поездки в Петербург сам пострадавший. По его словам, он обращался в полицию, но должных мер принято не было. Бывший доцент Петербургского госуниверситета Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Сегодня ее похоронили на родине в Краснодарском крае. Сам преподаватель арестован и содержится в СИЗО.