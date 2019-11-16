В Тюмени завершились контрольные старты биатлонистов по итогам которых будут сформированы составы на этапы Кубка Мира

В Тюмени завершились контрольные старты биатлонистов по итогам которых будут сформированы составы на первые три этапа Кубка Мира.

Нужно сразу оговорится, что соревноваться нужно было не всем. Лидеров мужской и женской сборных Александра Логинова и Екатерину Юрлову-Перхт от них освободили – их потенциал доказательств не требует. Кроме того, Антон Бабиков и Виктория Сливко будут включены в команду как победители общего зачета Кубка IBU, а вот за оставшиеся вакансии и пришлось вести борьбу. У мужчин обнаружилось два очевидных лидера. Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко одну гонку выиграл, а в следующей занял второе место. Вторая и третья сумма у Никиты Поршнева и молодого Кирилла Стрельцова. Они точно поеду на Кубок Мира. Обладателей еще двух мест определит тренерский совет. У женщин отбор выиграла Светлана Миронова – у нее два первых места. Вторая и третья сумма очков у Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, но они по договоренности поедут на кубок IBU. По всей видимости, на Кубок Мира отправятся Кристина Резцова, Татьяна Воронина и Лариса Куклина.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.