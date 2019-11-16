В Минприроды Крыма предостерегли владельца местного зоопарка «Тайган» от самовольного отстрела редких животных

Между тем, в ведомстве заявили, что в планы бизнесмена убить 30 бурых медведей вмешиваться не станут и направили запрос о законности такого шага в «Росгвардию».

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма считает, что разбираться с заявлением собственника крупных крымских зоопитомников должны правоохранительные органы. Ранее бизнесмен Олег Зубков, который владеет питомниками «Тайган» и «Сказка», сообщил о намерении произвести отстрел трех десятков бурых медведей из тех 40, которые содержатся в его зоопарках. Сам шаг он объяснил стремлением «оптимизировать коллекцию». При этом в Минприроды полуострова обратили внимание, что поскольку бурые медведи относятся к охотничьим видам, выдача разрешений на их добычу не относится к компетенции ведомства. Тем не менее, Зубкову выписали предостережение с напоминанием о том, что применении огнестрельного оружия на территории зоологического парка регулируется законом, а в ситуации с законностью озвученных планов предстоит разобраться силовым структурам и в случае необходимости – принять меры реагирования. В открытых еще до присоединения Крыма частных зоопарках, которые принадлежат Олегу Зубкову, живут около 4 тысяч питомцев.

Сам бизнесмен объяснял планы сократить поголовье животных большим числом проверок и штрафов со стороны российских ветеринарных служб.