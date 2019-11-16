В Киеве неизвестные похитили главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Об этом сообщают украинские телеканалы со ссылкой на собственные источники и родственников похищенного. По имеющимся данным, Гриценко гулял с ребенком, когда его затолкали в черный автобус и увезли в неизвестном направлении. Как отмечает РБК, Укрэксимбанк является одним из крупнейших банков страны и занимает 3-е место по размерам активов. Его акции принадлежат правительству Украины. Гриценко возглавляет кредитную организацию с 2014 года. Правоохранительные органы похищение банкира пока не комментировали.
2019-11-16T17:03:00+03:00
2019-11-16T17:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 16 ноября 2019
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