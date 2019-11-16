В Киеве неизвестные похитили главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Об этом сообщают украинские телеканалы со ссылкой на собственные источники и родственников похищенного. По имеющимся данным, Гриценко гулял с ребенком, когда его затолкали в черный автобус и увезли в неизвестном направлении. Как отмечает РБК, Укрэксимбанк является одним из крупнейших банков страны и занимает 3-е место по размерам активов. Его акции принадлежат правительству Украины. Гриценко возглавляет кредитную организацию с 2014 года. Правоохранительные органы похищение банкира пока не комментировали.