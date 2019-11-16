Военный беспилотный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Как сообщили ТАСС в межрайонном СК, экспериментальный образец упал в ходе экспериментального полета. По предварительным данным, проблемы у беспилотника начались еще до посадки. Возможно, виноват сильный боковой ветер. Причины отказа техники сейчас выясняются. Пострадавших нет. Масса аппарата, который рухнул в 70 метрах от жилого дома, составляет одну тонну.
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Военный беспилотный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома
Военный беспилотный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Как сообщили ТАСС в межрайонном СК, экспериментальный образец упал в ходе экспериментального полета. По предварительным данным, проблемы у беспилотника начались еще до посадки. Возможно, виноват сильный боковой ветер. Причины отказа техники сейчас выясняются. Пострадавших нет. Масса аппарата, который рухнул в 70 метрах от жилого дома, составляет одну тонну.